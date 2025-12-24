Bratranca bodol do nohy, obchodoval s drogami. Hriešny futbalista verí, že ho predčasne prepustia

Holandský futbalista Quincy Promes sa chce po návrate z väzenia opäť profesionálne venovať futbalu.
V súčasnosti je stále vo väzbe a čaká na odvolacie pojednávanie, ktoré je naplánované na september 2026. Súd predtým už raz zamietol jeho predčasné prepustenie.
Tridsaťtriročný útočník žiada, aby ho prepustili a mohol sa tak starať o svojich päť maloletých detí.
„Keď ma prepustia, budem veľmi tvrdo trénovať, aby som sa dostal späť do formy. Ak budem v dobrej forme, bude o mňa určite záujem.
Som si takmer istý, že nejaký klub nájdem. Už nejde o moju futbalovú kariéru, ide jednoducho o finančnú pomoc,“ citoval Promesa denník De Telegraaf.
Päťdesiatnásobného reprezentanta Holandska poslal vlani vo februári okresný súd v Amsterdame za obchodovanie s kokaínom na šesť rokov za mreže.
V minulosti ho už odsúdili na 18 mesiacov väzenia za to, že v roku 2020 na rodinnej oslave bodol svojho bratranca nožom do nohy.
Promes je odchovanec futbalovej akadémie Ajaxu Amsterdam. Počas kariéry si v holandskej Eredivisie obliekal aj dresy klubov Twente Enschede a Go Ahead Eagles. V zahraničí pôsobil v Rusku a aj v španielskom tíme FC Sevilla.