Bratranca bodol do nohy, obchodoval s drogami. Hriešny futbalista verí, že ho predčasne prepustia

TASR|24. dec 2025 o 13:29
Tridsaťtriročný útočník žiada, aby ho prepustili a mohol sa tak starať o svojich päť maloletých detí.

Holandský futbalista Quincy Promes sa chce po návrate z väzenia opäť profesionálne venovať futbalu.

V súčasnosti je stále vo väzbe a čaká na odvolacie pojednávanie, ktoré je naplánované na september 2026. Súd predtým už raz zamietol jeho predčasné prepustenie.

„Keď ma prepustia, budem veľmi tvrdo trénovať, aby som sa dostal späť do formy. Ak budem v dobrej forme, bude o mňa určite záujem.

Som si takmer istý, že nejaký klub nájdem. Už nejde o moju futbalovú kariéru, ide jednoducho o finančnú pomoc,“ citoval Promesa denník De Telegraaf.

Päťdesiatnásobného reprezentanta Holandska poslal vlani vo februári okresný súd v Amsterdame za obchodovanie s kokaínom na šesť rokov za mreže.

V minulosti ho už odsúdili na 18 mesiacov väzenia za to, že v roku 2020 na rodinnej oslave bodol svojho bratranca nožom do nohy.

Promes je odchovanec futbalovej akadémie Ajaxu Amsterdam. Počas kariéry si v holandskej Eredivisie obliekal aj dresy klubov Twente Enschede a Go Ahead Eagles. V zahraničí pôsobil v Rusku a aj v španielskom tíme FC Sevilla.

dnes 13:29
