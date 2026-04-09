Milánske derby sa bude hrať v Austrálii. V Perthe ich doplní aj Juventus a druholigový klub

Futbalisti AC Miláno, Interu Miláno a Juventusu odohrajú v auguste v rámci prípravy na novú sezónu sériu vzájomných prípravných zápasov v Austrálii.
V Perthe sa predstavia po tom, ako bol vlani v decembri zrušený plán usporiadať na tunajšom štadióne februárový zápas talianskej ligy.
Podľa chystaného programu sa v Perthe uskutoční 5. augusta milánske derby medzi AC a Interom. O tri dni neskôr sa Inter stretne s Juventusom a turínsky klub potom 11. augusta odohrá ešte zápas s druholigovým Palermom.
Seria A zdôvodnila odvolanie februárového súťažného duelu podmienkami, ktoré si stanovila ázijská futbalová federácia. Súboj medzi milánskym AC a Comom mal byť prvým zápasom veľkej európskej ligy, ktorý by sa uskutočnil mimo domácej krajiny.