Milánske derby sa bude hrať v Austrálii. V Perthe ich doplní aj Juventus a druholigový klub

Stefan de Vrij (v strede) sa teší po strelenom góle v zápase AC Miláno - Inter Miláno. (Autor: TASR/AP)
ČTK|9. apr 2026 o 09:24
ShareTweet0

Talianske kluby sa už skôr mali predstaviť v Austrálii, ale ani raz to nevyšlo.

Futbalisti AC Miláno, Interu Miláno a Juventusu odohrajú v auguste v rámci prípravy na novú sezónu sériu vzájomných prípravných zápasov v Austrálii.

V Perthe sa predstavia po tom, ako bol vlani v decembri zrušený plán usporiadať na tunajšom štadióne februárový zápas talianskej ligy.

Podľa chystaného programu sa v Perthe uskutoční 5. augusta milánske derby medzi AC a Interom. O tri dni neskôr sa Inter stretne s Juventusom a turínsky klub potom 11. augusta odohrá ešte zápas s druholigovým Palermom.

Seria A zdôvodnila odvolanie februárového súťažného duelu podmienkami, ktoré si stanovila ázijská futbalová federácia. Súboj medzi milánskym AC a Comom mal byť prvým zápasom veľkej európskej ligy, ktorý by sa uskutočnil mimo domácej krajiny.

Serie A

    dnes 09:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Milánske derby sa bude hrať v Austrálii. V Perthe ich doplní aj Juventus a druholigový klub