Chce dokázať, čo naposledy. Švajčiarsko si na obhajcu titulu z Talianska verí

Švajčiari aj preto vtedy na svetový šampionát postúpili z prvej priečky skupiny, kým Taliani šokujúco stroskotali v baráži na Macedóncoch.

"Nedokončený biznis," napísal v tejto súvislosti pred súbojom s Helvétmi taliansky denník Tuttosport. "Squadra Azzurra" má však so sobotným súperom dlhodobo pozitívnu bilanciu, naposledy s ním prehrala pred 31 rokmi a so 61 vzájomných duelov má so Švajčiarmi plusovú bilanciu 29-24-8.

V zostave Talianov bude po dvoch žltých kartách v skupine s istotou absentovať obranca Riccardo Calafiori, v základe by ho mal nahradiť Gianluca Mancini. Ten pre uefa.com povedal:

"Videli sme Švajčiarsko proti Nemecku, je to veľmi fyzický a veľmi rýchly tím. Bude to kvalitný zápas a my sa pokúsime dostať zo seba to najlepšie. Súper má vhodný mix mladých aj skúsenejších hráčov, to isté však môžeme povedať o nás."