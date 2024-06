Švajčiarsko to opäť dokázalo. Po obetavom výkone vyradilo obhajcov titulu

Luciano Spalletti, tréner Talianska: "Ten gól na začiatku druhého polčasu bol pre nás ťažká rana. Neboli sme veľmi rázni, rozdielové bolo tempo. V prvom polčase sme na nich vôbec nestačili. Sú to pritom tempo a sviežosť hry, čo je rozhodujúce. Vyžaduje si to však kontinuitu a obetavosť a mnohí z nás neboli veľmi dôslední."

Gianluigi Donnarumma, brankár Talianska: "Bolí to odísť takto, všetkým sa ospravedlňujeme. Dnes sme sklamali, Švajčiari si to zaslúžili. Trápili sme sa celý zápas, v prvom polčase sme stratili príliš veľa lôpt a nechali sme im príliš veľa priestoru. Chýbalo nám všetko, dokonca aj kvalita. V druhom polčase sme mali začať dobre, ale hneď sme inkasovali gól. Treba to akceptovať, sklamali sme."

Breel Embolo, útočník Švajčiarska: "Som šťastný, hrdý a myslím si, že víťazstvo je zaslúžené. Zaslúžili sme si vyhrať proti tímu, s ktorým sa hrá ťažko. Boli sme kompaktní a vytvárali sme si šance. Predviedli sme naozaj dobrý výkon a skórovali sme v správnych momentoch. Na tento tím, výpravu a celú krajinu som naozaj hrdý."

Fabian Rieder, stredopoliar Švajčiarska: "Je to skvelý pocit, pretože sme predviedli naozaj dobrý výkon. Od prvej sekundy sme ukázali, že naozaj chceme tento zápas vyhrať. Nálada je neuveriteľná, každý je šťastný a beží za niekým iným. Myslím si, že to sme ukázali aj na ihrisku."