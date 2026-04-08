Bologna chce vyradiť ďalšieho favorita. Celtu Vigo čaká po Greifovom Lyone nemecká výzva

Štvrťfinále Európskej ligy UEFA už bude bez prítomnosti slovenských futbalistov. Medzi najlepšou osmičkou súťaže figuruje pätica tímov, ktoré sa umiestnili v top 10 v rámci ligovej fázy, pozíciu „najvyššie nasadeného“ prebrala Aston Villa po vypadnutí Olympique Lyon, v ktorom pôsobí slovenský brankár Dominik Greif.
Účastníka anglickej Premier League čaká dvojzápas proti talianskej Bologni. Program štvrťfinále odštartuje už v stredu konfrontácia Sportingu Braga a Betisu Sevilla.
Aston Villa sa stretne s Bolognou tretíkrát od októbra 2024. V spomínanom mesiaci oba tímy proti sebe nastúpili v Lige majstrov a v Birminghame sa radoval domáci tím z víťazstva 2:0.
O rok neskôr, v úvode ligovej fázy Európskej ligy na seba narazili opäť a znovu uspel domáci tím vo Villa Parku (1:0). Pri oboch triumfoch skóroval kapitán John McGinn.
Tlačiť na pílu až do konca
„Musíme brať jeden zápas po druhom a tlačiť na pílu až do konca,“ uviedol škótsky stredopoliar podľa agentúry AFP. Bologna v predchádzajúcom kole vyradila favorizovaný AS Rím a pred bránami semifinále chce zaskočiť ďalšieho súpera.
„Znovu čelíme Aston Ville, s ktorou sme si zahrali v uplynulých dvoch sezónach. Zase budeme outsideri, ale pokúsime sa prekvapiť,“ povedal tréner talianskeho tímu Vincenzo Italiano.
Druhým zástupcom z Britských ostrovov je Nottingham Forest. Ten síce bojuje o udržanie sa v Premier League, ale štvrtkový výjazd do Porta mu ponúka šancu odložiť záchranárske práce a priblížiť sa k zisku prvého kontinentálneho titulu za 46 rokov.
Európska liga je súťaž, v ktorej sa Forestu v prebiehajúcej sezóne darí podávať najlepšie výkony. Dvojnásobne to platí pri Brazílčanovi Igorovi Jesusovi. Dvadsaťpäťročný útočník strelil v tejto sezóne v 30 zápasoch Premier League len tri góly, ale v rámci EL zažiaril a so siedmimi presnými zásahmi je na čele tabuľky strelcov.
Porto má skvelý tím
„Dostať sa do finále a vyhrať Európsku ligu by bolo splnením sna. Porto má skvelý tím, majú veľa kvality, no to aj my. Vieme, že to nebude ľahký zápas, sme však pripravení bojovať,“ vyhlásil Igor Jesus pre web uefa.com.
Medzi osmičkou najlepších je aj šestnásty tím dlhodobej fázy Celta Vigo. Účastník španielskej Ligue 1 vyradil Greifov Lyon a teraz ho čaká nemecký Freiburg.
Štvrťfinále Európskej ligy - prvé zápasy
Streda 8. apríla:
18:45 Sporting Braga - Betis Sevilla
Štvrtok 9. apríla:
21:00 SC Freiburg - Celta Vigo
21:00 FC Bologna - Aston Villa
21:00 FC Porto - Nottingham Forest