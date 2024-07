Lídrami Michaloviec Pačinda a Žofčák. Vidím to optimisticky, hovorí tréner Šoltis

Michalovskí futbalisti sa v uplynulom ročníku 2023/2024 zachránili "v hodine dvanástej," keď uspeli v baráži proti Petržalke (1:2, 2:0).

Vyhnúť sa záchranárskym prácam bude jeden z hlavných cieľov tímu, ktorý prevzal Šoltis po Františkovi Strakovi.

"Najskôr som tu bol štyri týždne ako dočasný tréner. Za ten čas sa vyriešili aj veci v štruktúrach klubu a myslím si, že nič lepšie sa nemohlo stať.

My sme riadne trénovali, klub podpisoval zmluvy s hráčmi. Myslím si, že náš tím vôbec nevyzerá zle, vidím to optimisticky. Potrebujeme ešte posilniť, no to je otázka blízkej budúcnosti," konštatoval Šoltis.

VIDEO: Anton Šoltis