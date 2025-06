Čechov čaká náročný zápas s Chorvátmi. Horúci súboj balkánskych krajín smrdí problémami

Opäť zasiahnu do bojov o postup na svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku mužstvá z päťčlenných skupín G až L.

Nič iné ako víťazný vstup do kvalifikácie očakávajú Chorváti. Medailisti z uplynulých dvoch svetových šampionátov sa stretnú v L-skupine s jej outsiderom z Gibraltáru. Chorváti začnú cyklus tri mesiace od nevydareného štvrťfinále Ligy národov.

„Majú nepríjemný štýl, keď vychádzajú z pevnej obrany a z bloku vyrážajú do protiútokov, v tom sú veľmi dobrí. Musíme dobre reagovať pri strate lopty. Zároveň to môže byť aj ich slabina,“ povedal pre oficiálny portál Českého futbalového zväzu stredopoliar Alex Král.

Česi majú za sebou úspešný úvod kvalifikácie, ktorý korunovali dvoma plnými bodovými ziskami v marci proti papierovo výrazne slabším súperom z Faerských ostrovov (2:1) a Gibraltáru (4:0). Potvrdiť to budú chcieť v piatok v Plzni proti Čiernej Hore.

"Teraz nás čaká kľúčový zraz. Stretneme sa s lepšími tímami, to veľmi dobre vieme. Ak to zvládneme, tabuľka bude vyzerať veľmi dobre,“ povedal Václav Černý.

Ten má jasno o tom, čo musia českí futbalisti v piatkovom zápase predviesť: „Musíme byť koncentrovaní od začiatku do konca. Musíme ukázať tvrdosť v súbojoch a verím, že budeme dirigovať hru a zápas zvládneme.“

„Veľmi sa mi páči, keď niekto dokáže tak dirigovať hru a určovať tempo podľa potrieb tímu ako on. Je radosť to vidieť. Som zvedavý, aké to bude zblízka.“

Horúci súboj nepriateľských krajín

Mimoriadne „horúcu“ konfrontáciu sľubuje súboj znepriatelených národných tímov Albánska a Srbska v K-skupine.

Rizikový duel je súčasťou sobotného programu a odohrá sa v Tirane - hlavnom meste Albánska. Európa tak uvidí duel, aký nevidela takmer 10 rokov.

Obe krajiny sa v súťažnom zápase stretli doposiaľ iba dvakrát, v kvalifikácii na ME 2016. Prvý zápas v Belehrade predčasne ukončili už v prvom polčase pre nepokoje medzi domácimi priaznivcami a albánskymi reprezentantmi.

Roztržku vyvolala nacionalistická vlajka "Veľkého Albánska", ktorú niesol nad štadiónom dron.