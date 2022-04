Rooney skritizoval Ronalda a Pogbu. Ako trénerovi by dal šancu Pochettinovi

Autor 253 gólov vo farbách United sa vyjadril aj k dvom najväčším osobnostiam kabíny. Cristiano Ronaldo s Paulom Pogbom patria k najlepšie plateným futbalistom v klube.

Tridsaťšesťročný Portugalec je síce najlepším strelcom tímu s osemnástimi gólmi, ale podľa Rooneyho jeho letný návrat na Old Tafford nevyšiel podľa predstáv.



"Dáva góly, strelil nejaké dôležité v Lige majstrov, musíme spomenúť aj hetrik proti Tottenhamu. Ale už to nie je ten Cristiano ako predtým. Starne, ale taký je život. Stále je nebezpečný pred bránkou súpera, ale v mnohých oblastiach hry potrebuje Manchester mladších, 'hladnejších' futbalistov," pokračoval Rooney.



"Prebudovanie tímu je dlhodobý proces. V lete by som nebránil odchodu Paula Pogbu. Dospelo to do bodu, kedy bude lepšie, aby zmenil pôsobisko. Lenže zo svojej geniality, ktorú často dáva na obdiv vo francúzskej reprezentácii, ukázal na klubovej úrovni v Anglicku iba záblesky," vyjadril sa na adresu Pogbu. Ten sa nedávno priznal, že ho trápili depresie.

Šancu by dal Pochettinovi

Manchester United hľadá pre ďalšiu sezónu nového stratéga, dočasného kouča Nemca Ralfa Rangnicka by po skončení aktuálnej sezóny mohol nahradiť Erik ten Hag alebo Mauricio Pochettino.

Rangnick bude od leta "len" športovým poradcom. "Ak by som si mal vybrať z tých dvoch, dal by som dôveru Pochettinovi. Pozná Premier League, vie pracovať s mladými hráčmi.

Ale potrebuje dostatok času, aby tímu vtlačil svoj štýl. Keď ho dostane, myslím si, že by si viedol dobre,“ zakončil Rooney, ktorý vo svojej bohatej kariére odohral aj 120 stretnutí v reprezentačnom drese.