Komárno nezískalo bod ani vo svojom treťom zápase. Podbrezová sa dostala do hornej šestky

Niké liga - 4. kolo
Podbrezová - Komárno 2:1 (2:0)
Góly: 5. Smékal, 23. Deml - 54. Šmehyl
Rozhodovali: Kišš – Juhos, Hrebeňár. ŽK: Palumets, Štefánik – Žák
Diváci: 865
Podbrezová: Rehák – Luka (68. Paraj), Markovic, Niňaj – Palumets, Tatolna, Chyla (82. Havrylenko), Deml – Štefánik (90+1 Bondarenko) – Šiler (68. Kujabi), Smékal
Komárno: Dlubáč – Krčík (67. Mišovič), Špiriak, M. Šimko, Pillár (80. Ganbold), Rudzan – Šmehyl, Kiss (67. Ožvolda), Žák, Tamás (64. Bayemi) – Boďa (64. Mashike Sukisa)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
PODBREZOVÁ. Vo štvrtom kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zdolala Komárno 2:1 a pripísala si druhú domácu výhru.
Vďaka nej sa vyhupla na piatu priečku. Hostia prehrali tretí duel v sérii a zatiaľ nezískali do tabuľky ani bod.
Domáci lepšie zvládli prvý polčas, keď skórovali dvakrát hlavou. Najprv sa presadil v šestnástke Smékal v piatej minúte po priamom kope Palumetsa z pravej strany a v 23. min zvýšil na 2:0 po centri Tatolnu Deml.
Komárno bolo aktívnejšie, ale v závere polčasu stroskotali na brankárovi Rehákovi v šanciach Žák a Boďa.
Znížiť sa podarilo hosťom až po zmene strán v 54. minúte. Po centri Tamása z ľavej strany šestnástky hlavičkoval presne k vzdialenejšej žrdi Šmehyl.
A keďže futbalisti Komárna ďalšie šance už nevyužili, nemohli si odniesť z Podbrezovej bod.