Komárno nezískalo bod ani vo svojom treťom zápase. Podbrezová sa dostala do hornej šestky

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook TIMAC AGRO Slovakia)
Sportnet, TASR|16. aug 2025 o 19:59
ShareTweet0

Víťazný gól strelil český stredopoliar Ondřej Deml.

Niké liga - 4. kolo

Podbrezová - Komárno 2:1 (2:0)

Góly: 5. Smékal, 23. Deml - 54. Šmehyl

Rozhodovali: Kišš – Juhos, Hrebeňár. ŽK: Palumets, Štefánik – Žák

Diváci: 865

Podbrezová: Rehák – Luka (68. Paraj), Markovic, Niňaj – Palumets, Tatolna, Chyla (82. Havrylenko), Deml – Štefánik (90+1 Bondarenko) – Šiler (68. Kujabi), Smékal

Komárno: Dlubáč – Krčík (67. Mišovič), Špiriak, M. Šimko, Pillár (80. Ganbold), Rudzan – Šmehyl, Kiss (67. Ožvolda), Žák, Tamás (64. Bayemi) – Boďa (64. Mashike Sukisa)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PODBREZOVÁ. Vo štvrtom kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zdolala Komárno 2:1 a pripísala si druhú domácu výhru.

Vďaka nej sa vyhupla na piatu priečku. Hostia prehrali tretí duel v sérii a zatiaľ nezískali do tabuľky ani bod.

Domáci lepšie zvládli prvý polčas, keď skórovali dvakrát hlavou. Najprv sa presadil v šestnástke Smékal v piatej minúte po priamom kope Palumetsa z pravej strany a v 23. min zvýšil na 2:0 po centri Tatolnu Deml.

Komárno bolo aktívnejšie, ale v závere polčasu stroskotali na brankárovi Rehákovi v šanciach Žák a Boďa.

Znížiť sa podarilo hosťom až po zmene strán v 54. minúte. Po centri Tamása z ľavej strany šestnástky hlavičkoval presne k vzdialenejšej žrdi Šmehyl.

A keďže futbalisti Komárna ďalšie šance už nevyužili, nemohli si odniesť z Podbrezovej bod.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
8
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Komárno nezískalo bod ani vo svojom treťom zápase. Podbrezová sa dostala do hornej šestky
    dnes 19:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Komárno nezískalo bod ani vo svojom treťom zápase. Podbrezová sa dostala do hornej šestky