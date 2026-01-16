Platini o Infantinovi: Na čele FIFA je z neho autokrat, má rád bohatých ľudí

Bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini kritizoval svojho niekdajšieho generálneho tajomníka Gianniho Infantina a povedal, že po tom, čo sa stal prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), stal sa z neho „autokrat“.
Infantino sa dostal na čelo FIFA v roku 2016, keď nahradil Josepha Blattera. Na post pôvodne kandidoval Platini, no jeho postup z európskeho na čelo svetového riadiaceho orgánu zastavili zákazy pôsobenia vo futbale za porušenie etických predpisov preňho i pre Blattera.
Platini pre britský denník Guardian tvrdil, že jeho trest bol politický, pretože ľudia vo FIFA ho nechceli mať na čele organizácie. Bývalý francúzsky futbalista uviedol, že Infantino nebol medzi iniciátormi, ale že sa zmenil po zvolení za prezidenta FIFA.
„Bol dobrá dvojka, ale nie je dobrá jednotka. V UEFA pracoval veľmi dobre, ale má jeden problém - má rád bohatých a mocných ľudí, tých s peniazmi. Je to jeho charakter. Taký bol už ako dvojka, no vtedy nešéfoval.
Bohužiaľ, Infantino sa od pandémie stal skôr autokratom. Vo FIFA je menej demokracie ako za Blattera. O Blatterovi si môžete myslieť čo chcete, ale jeho hlavný problém bol, že chcel vo FIFA zostať večne. Bol to dobrý človek pre futbal,“ citovala Platiniho agentúra dpa.
Infantino čelí kritike, že má blízko k ľuďom ako je prezident USA Donald Trump. Platini vyhlásil, že FIFA stratila svoje hodnoty a chce, aby UEFA a jej prezident Aleksander Čeferin opäť zohrávali v rámci svetovej organizácie väčšiu úlohu.
„Čeferin tam musí byť viac prítomný. UEFA bola vždy dôležitá: bola protiváhou hlúpych vecí, ktoré robila FIFA. Musíte byť energickejší pri obhajobe hodnôt futbalu. Nemám s ním žiadny kontakt a nechcem sa do toho miešať, ale myslím si, že je to jediný spôsob, ako zabrániť Infantinovi v robení hlúpostí,“ povedal.