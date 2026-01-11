VIDEO: Trávnik zapadol snehom. Piqué vzal lopatu a s fanúšikmi zachránili zápas

Futbalový klub FC Andorra prežíval v sobotu ráno neobvyklú situáciu, keď intenzívna snehová búrka pokryla ihrisko približne 28 centimetrami snehu a hrozilo, že zápas španielskej Segunda División proti Cultural Leonesa nebude možné odohrať.
Namiesto toho, aby sa spoliehal len na pracovníkov, majiteľ klubu a bývalý španielsky reprezentant Gerard Piqué chytil lopatu do rúk a osobne sa pustil do odpratávania snehu. A vyzval k tomu aj fanúšikov.
Vo videu zverejnenom klubom Piqué jasne dal najavo svoj plán: „Hráme o 16:15 proti Cultural Leonesa a máme 28 centimetrov snehu. Pozývam všetkých ľudí z Andorry, aby prišli s lopatami pomôcť nám,“ povedal španielsky veterán s lopatou v rukách a fanúšikmi okolo neho.
Klub navyše oznámil, že všetci dobrovoľníci, ktorí prišli pomôcť s odstraňovaním snehu, dostali zadarmo vstup na zápas, čo ešte viac motivovalo miestnych i priaznivcov hostí zapojiť sa do spoločnej práce.
Tímové úsilie prinieslo výsledky. Pracovníci klubu spoločne s niekoľkými fanúšikmi domácich i hostí dokázali pripraviť hraciu plochu včas.
Zápas bol napokon posunutý z pôvodného času 16:15 na 18:30, aby mali všetci viac času odstrániť sneh a zabezpečiť, že sa duel môže skutočne odohrať.
Keďže sa ihrisko podarilo upraviť, samotný zápas sa nakoniec odohral a v náročných podmienkach pod Pyrenejami sa skončil remízou 1:1.
Tento moment ukázal, že futbal nie je len o výsledkoch na trávniku, ale často aj o komunite, spolupráci a spoločnom úsilí, keď sa ľudia spoja, aby zachránili zápas, na ktorom im záleží.