Slovenské futbalistky v lete menili kluby. Tréner Kopúň je pred ďalšou sezónou plný očakávaní

BRATISLAVA. Leto bolo pre slovenské futbalové reprezentantky v znamení prestupov, keď klubovú príslušnosť zmenili aj opory tímu ako Mária Mikolajová, Mária Korenčiová, Ľudmila Maťavková či Patrícia Hmírová.
Okrem zaujímavých presunov potešili trénera Petra Kopúňa aj správy o doliečení dlhodobo zranených hráčok, naopak hlavu v smútku má zo správy, že Karolína Bayerová bola nútená pre zdravotné problémy ukončiť kariéru.
Plný očakávaní
„Tento rok je toho veľa, sám som z toho plný očakávania, keďže kluby, do ktorých sa naše hráčky posunuli, nie sú vôbec zlé, ale opakujem som plný očakávania v tom, ako v nich začnú súťaž a ako to bude vyzerať,“ uviedol tréner Kopúň v rozhovore pre futbalsfz.sk.
„Z tých najvýraznejších presunov je prestup Ľudky Maťavkovej do St. Pöltenu, teda do tímu rakúskeho majstra, čo je podľa mňa z ich strany zaujímavý prestup. Prichádza totiž z belgického Anderlechtu a súťaž tam má svoju kvalitu.
Otázka je, čo si od nej v St. Pöltene sľubujú. Veľmi sa teším, že sa bude musieť presadiť a ukázať maximum, čo v nej je, navyše, keď hrajú play off o Ligu majstrov.
Myslím si, že na Ľudku tam bude veľmi veľký tlak. Verím jej a som presvedčený, že bude nositeľkou kvality a môže to pomôcť družstvu, ale aj jej samej,“ pokračoval v rozprávaní Kopúň.
Zaujímavý je aj návrat Patrície Hmírovej do Poľska, konkrétne k majstrovi z Katowíc, po španielskej anabáze v RC Deportivo de La Coruna.
„Aj v Patinom prípade je to u mňa o očakávaní, či s jej skúsenosťami bude ťahúňkou tímu. Aj Katowice hrajú v Lige majstrov a v skupine majú našu Myjavu. Mám v pláne na ich vzájomný zápas vycestovať.
Do rovnakého klubu prestúpila aj Victoria Kaláberová. Mohlo by jej to pomôcť, keďže v Sparte, aj keď je to výborný klub, nedostávala toľko priestoru a ten by v Katowiciach mohla mať.
Pre ňu je to určite dobrý prestup a z toho sa teším,“ poznamenal kormidelník ženského výberu.
Dvojnásobná najlepšia futbalistka ide do Nemecka
Dvojnásobná najlepšia slovenská futbalistka Mikolajová sa z Rakúska posúva do Nemecka.
„Majka ide do náročnejšej súťaže, hoci, ako sme už hovorili, St. Pölten je rakúskym majstrom a Hamburg SV je iba nováčikom, no v Bundeslige. Jej výhodou je, že pozná trénerku, jazyk by jej nemal robiť problémy.
Určite to bude pre ňu posun, bude hrávať momentálne najkvalitnejšiu súťaž a je iba na nej, či dokáže ukázať svoju kvalitu. Po niekoľkých kolách uvidíme, či to bol dobrý alebo zlý prestup,“ zamyslel sa Kopúň v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Slovenského kouča teší, že kapitánka tímu, brankárka Korenčiová bude chytať Seriu A, keď sa z druholigového FC Freedom posunula do najvyššej súťaže k nováčikovi z Janova.
„Viem, že s Majkou hovoril tréner o tom, aký má s ňou zámer, no pre mňa je veľmi dôležité, že sa vrátila opäť do Serie A. Súťaž a celý taliansky futbal urobil veľký progres, čo sme mali možnosť vidieť aj teraz na ME.
Pred pár dňami som hovoril s Dominikou Škorvánkou, tiež sa jej uzatvára nový prestup, zatiaľ nebudem konkretizovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou opúšťa Como i Taliansko.
Dobrá správa však je, že je po zranení v poriadku a verím, že tam, kam budú smerovať jej kroky, sa dobre rozohrá. Stela Semanová, ktorá pôsobila v 2. talianskej lige vo Freedome zostáva v rovnakej súťaže, ale hájiť bude farby Verony, kde už pôsobila.“
Počas jesene nehrá slovenská ženská reprezentácia žiaden súťažný zápas, a tak si trénerský tím naplánoval na október dva prípravné zápasy v Senci s Maďarskom a Ukrajinou