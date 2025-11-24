Hanbím sa za svoje správanie, priznáva Guardiola. Ospravedlnil sa za incident s kameramanom

Pep Guardiola na tlačovej konferencii.
Pep Guardiola na tlačovej konferencii. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. nov 2025 o 16:03
Španiela podráždilo rozhodnutie uznať víťazný gól Newcastlu.

LONDÝN. Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa ospravedlnil za konflikt s kameramanom po sobotnej prehre Manchestru City 1:2 na pôde Newcastlu United. Priznal, že sa hanbí za svoje správanie.

Päťdesiatštyriročný kormidelník reagoval nahnevane po tom, čo ho zblízka natáčali bezprostredne po záverečnom hvizde, keď vošiel na ihrisko a diskutoval s hráčom Newcastlu Brunom Guimaraesom a rozhodcami.

Guardiolu podráždilo rozhodnutie uznať víťazný gól Newcastlu zo 70. minúty, keďže hostia verili, že brankár Gianluigi Donnarumma bol faulovaný.

„Ospravedlňujem sa. Keď to vidím, som zahanbený a hanbím sa. O sekundu neskôr som sa ospravedlnil aj kameramanovi. Som, aký som. Ani po tisíc zápasoch nie som dokonalý človek. Urobil som obrovskú chybu. Isté však je, že bránim svoj tím a svoj klub,“ citovala Guardiolu agentúra DPA.

Jeho zverencov čaká ďalší zápas už v utorok, keď v Lige majstrov privítajú Bayer Leverkusen. Ešte stále im bude pre zranenie zadného stehenného svalu chýbať španielsky stredopoliar Rodri.

„Nie je pripravený na zajtra. Už to nebude trvať dlho, sme v procese jeho návratu. Ešte chvíľu však počkáme, aby sme si boli istí, že je v poriadku,“ reagoval Guardiola v pondelok na tlačovej konferencii.

