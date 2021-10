Jeho kariéra má raketový vývoj. Barcelona si podpísala miliardový talent

S vedením katalánskeho klubu podpísal nový kontrakt do júna 2026, ktorý zahŕňa aj výkupnú klauzulu v hodnote jednej miliardy eur.

Pedri prišiel na Camp Nou vlani z Las Palmas a v novom tíme zažil raketový vývoj. Z B-tímu sa rýchlo prepracoval do "áčka", v ktorom sa stal okamžite jedným z kľúčových hráčov.

Pedriho výkony neunikli pozornosti trénera španielskej reprezentácie Luisa Enriqueho, ktorý dal mladíkovi šancu v štyroch medzištátnych zápasoch a následne ho nominoval aj na EURO 2020.

Na šampionáte Pedri patril k oporám reprezentácie a výrazne prispel k postupu do semifinále. Vyhlásili ho za najlepšieho mladého hráča ME 2020. Stal sa najmladším hráčom v histórii, ktorý nastúpil vo vyraďovacej fáze ME.

Sezónu zakončil účasťou na OH v Tokiu, kde pomohol národnému výberu k zisku striebra. Celkovo nastúpil v minulom ročníku na 73 stretnutí.

Pedri je jedným z 30 hráčov nominovaných magazínom France Football na zisk prestížneho individuálneho ocenenia Zlatá lopta 2021.