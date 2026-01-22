VIDEO: Stredopoliar dlhšie nepomôže Barcelone. Nahradil ho strelec víťazného gólu

Pedri a Lukáš Provod.
Pedri a Lukáš Provod. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. jan 2026 o 16:33
ShareTweet0

Z ihriska pre zranenie zadného stehenného svalu odišiel po hodine hry, vystriedal ho Dani Olmo.

Stredopoliar Pedri nedohral stredajší zápas futbalistov FC Barcelona v Lige majstrov na ihrisku Slavie Praha.

Z ihriska pre zranenie zadného stehenného svalu odišiel po hodine hry, vystriedal ho Dani Olmo. Katalánci vyhrali 4:2. Klub neskôr informoval, že španielsky reprezentant bude pauzovať približne mesiac.

Pedri v prvom polčase asistoval pri jednom z dvoch gólov Fermina Lopeza. „Uvidíme, čo ukážu testy, ale bude nepríjemné, ak sa zraní na dlhšie.

Dúfajme, že sa rýchlo zotaví, pretože ho v tíme potrebujeme,“ povedal Lopez pre agentúru AP ešte pred stanovením diagnózy.

VIDEO: Zranenie Pedriho

Barcelona sa v tabuľke posunula na deviatu pozíciu a v záverečnom dueli ligovej fázy proti FC Kodaň zabojuje o miesto v najlepšej osmičke.

Pedri odohral v tejto sezóne za Barcelonu 24 zápasov vo všetkých súťažiach, pričom v nich strelil štyri góly. Podľa AP by mohol vynechať najbližších sedem stretnutí „blaugranas“.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Slovenský futbalista Ivan Schranz.
    Slovenský futbalista Ivan Schranz.
    Podarí sa to len malému množstvu Slovákov. Schranz o Barcelone: Je úžasné hrať také zápasy
    dnes 17:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Stredopoliar dlhšie nepomôže Barcelone. Nahradil ho strelec víťazného gólu