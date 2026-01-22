VIDEO: Stredopoliar dlhšie nepomôže Barcelone. Nahradil ho strelec víťazného gólu

Stredopoliar Pedri nedohral stredajší zápas futbalistov FC Barcelona v Lige majstrov na ihrisku Slavie Praha.
Z ihriska pre zranenie zadného stehenného svalu odišiel po hodine hry, vystriedal ho Dani Olmo. Katalánci vyhrali 4:2. Klub neskôr informoval, že španielsky reprezentant bude pauzovať približne mesiac.
Pedri v prvom polčase asistoval pri jednom z dvoch gólov Fermina Lopeza. „Uvidíme, čo ukážu testy, ale bude nepríjemné, ak sa zraní na dlhšie.
Dúfajme, že sa rýchlo zotaví, pretože ho v tíme potrebujeme,“ povedal Lopez pre agentúru AP ešte pred stanovením diagnózy.
VIDEO: Zranenie Pedriho
Barcelona sa v tabuľke posunula na deviatu pozíciu a v záverečnom dueli ligovej fázy proti FC Kodaň zabojuje o miesto v najlepšej osmičke.
Pedri odohral v tejto sezóne za Barcelonu 24 zápasov vo všetkých súťažiach, pričom v nich strelil štyri góly. Podľa AP by mohol vynechať najbližších sedem stretnutí „blaugranas“.