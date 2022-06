Na Old Trafford prišiel za 105 miliónov, teraz odíde zadarmo

MANCHESTER. Francúzsky futbalový stredopoliar Paul Pogba odíde z Manchestru United na konci júna, teda po vypršaní platného kontraktu.

Anglický klub to potvrdil v stredu na svojej oficiálnej webstránke. Pre 29-ročného hráča to bola už druhá anabáza na štadióne Old Trafford.

V roku 2012 zamieril do Juventusu Turín, z ktorého sa o štyri roky neskôr vrátil za 105 miliónov eur, čo bola vtedy rekordná prestupová čiastka.

V sezóne 2016/2017 sa radoval z trofejí v Ligovom pohári aj Európskej lige. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch však jeho výkony limitovali zranenia.