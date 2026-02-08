Hrával za Liverpool či Arsenal. Celtic získal bývalého anglického reprezentanta

Anglický futbalový stredopoliar Alex Oxlade-Chamberlain sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s úradujúcim škótskym šampiónom Celticom Glasgow.
V lete ukončil svoje pôsobenie v tureckom Besiktase Istanbul a odvtedy bol voľným hráčom.
Tridsaťdvaročný Oxlade-Chamberlain v minulosti hral za FC Liverpool i Arsenal, v anglickej reprezentácii má na konte 35 duelov a sedem gólov.
„Je to presne to, čo potrebujem. Potrebujem ďalšiu výzvu a mám šťastie byť v takomto obrovskom klube, ako je tento,“ povedal Oxlade-Chamberlain po podpise zmluvy. Celtic je v škótskej lige druhý o šesť bodov za lídrom Hearts.