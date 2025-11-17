Bývalého hráča Chelsea prepustili z nemocnice. Testy odhalili dôvod problému

SAO PAOLO. Brazílskeho futbalového stredopoliara Oscara prepustili z nemocnice v Sao Paule. Hráč tamojšieho FC bol hospitalizovaný od minulej stredy pre problémy so srdcom.
Tridsaťštyriročný hráč minulý týždeň skolaboval počas fyzických testov na rotopéde. Približne dve minúty bol v bezvedomí a následne ho previezli do nemocnice.
Testy neskôr odhalili, že prekonal epizódu vazovagálnej synkopy, teda straty vedomia v dôsledku náhleho poklesu krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie.
„Počas pobytu v nemocnici bol v stabilizovanom stave a klinicky v poriadku. V najbližších dňoch bude dodržiavať lekármi nariadený odpočinok,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AP.
Oscar sa do svojho materského tímu vrátil v januári tohto roka. Najlepšiu časť kariéry strávil v rokoch 2012 až 2017 v londýnskej Chelsea, s ktorou získal dva tituly v Premier League a triumfoval s ňou v Európskej lige.
Po pôsobení v Anglicku si obliekal dres Šanghaja Port. Za brazílsku reprezentáciu odohral 48 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.