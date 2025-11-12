V Chelsea sa mu darilo najlepšie. Pre problémy so srdcom ho hospitalizovali

SAO PAULO. Brazílskeho futbalového stredopoliara Oscara hospitalizovali v nemocnici pre problémy so srdcom. V stredu o tom informoval jeho klub Sao Paulo.
Podľa brazílskych médií vykonával 34-ročný hráč fyzické testy na rotopéde a skolaboval.
Približne dve minúty bol v bezvedomí a následne ho previezli do nemocnice. „Počas testov vykonaných v utorok ráno, ktoré boli súčasťou predsezónnej prípravy, mal Oscar komplikácie so srdcom.
Okamžite ho ošetrili odborníci klubu a lekársky tím z Einstein Hospital Israelita, ktorý bol na mieste prítomný.
Hráča následne previezli do nemocnice, kde je stabilizovaný a zostáva na pozorovaní pre ďalšie testy na stanovenie diagnózy,“ citovala z vyhlásenia brazílskeho klubu agentúra AP.
Oscar sa do svojho materského tímu vrátil v januári tohto roka.
Najlepšiu časť kariéry strávil v londýnskej Chelsea (2012-2017), s ktorou získal dva tituly v Premier League a triumfoval s ňou v Európskej lige.
Po pôsobení v Anglicku si obliekal dres Šanghaja Port. Za brazílsku reprezentáciu odohral 48 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.