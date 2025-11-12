    V Chelsea sa mu darilo najlepšie. Pre problémy so srdcom ho hospitalizovali

    Oscar počas pôsobenia v Chelsea.
    Oscar počas pôsobenia v Chelsea. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. nov 2025 o 15:01
    ShareTweet0

    Počas fyzických testov na rotopéde skolaboval.

    SAO PAULO. Brazílskeho futbalového stredopoliara Oscara hospitalizovali v nemocnici pre problémy so srdcom. V stredu o tom informoval jeho klub Sao Paulo.

    Podľa brazílskych médií vykonával 34-ročný hráč fyzické testy na rotopéde a skolaboval.

    Približne dve minúty bol v bezvedomí a následne ho previezli do nemocnice. „Počas testov vykonaných v utorok ráno, ktoré boli súčasťou predsezónnej prípravy, mal Oscar komplikácie so srdcom.

    Okamžite ho ošetrili odborníci klubu a lekársky tím z Einstein Hospital Israelita, ktorý bol na mieste prítomný.

    Hráča následne previezli do nemocnice, kde je stabilizovaný a zostáva na pozorovaní pre ďalšie testy na stanovenie diagnózy,“ citovala z vyhlásenia brazílskeho klubu agentúra AP.

    Oscar sa do svojho materského tímu vrátil v januári tohto roka.

    Najlepšiu časť kariéry strávil v londýnskej Chelsea (2012-2017), s ktorou získal dva tituly v Premier League a triumfoval s ňou v Európskej lige.

    Po pôsobení v Anglicku si obliekal dres Šanghaja Port. Za brazílsku reprezentáciu odohral 48 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.

    Futbal

    Futbal

    Oscar počas pôsobenia v Chelsea.
    Oscar počas pôsobenia v Chelsea.
    V Chelsea sa mu darilo najlepšie. Pre problémy so srdcom ho hospitalizovali
    dnes 15:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»V Chelsea sa mu darilo najlepšie. Pre problémy so srdcom ho hospitalizovali