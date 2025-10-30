Nováčik sa rýchlo prispôsobil tempu ligy. Musíme sa zlepšiť hlavne vonku, hovorí mladý obranca

KEŽMAROK. V Kežmarku sa futbal hráva už od začiatku minulého storočia.
Na oficiálnej stránke klubu Kežmarčania uvádzajú: „Mestský futbalový klub Kežmarok bol založený ešte v dávnej histórii, presnejšie v roku 1907. V žilách nám koluje modrá a žltá, ktoré sú zároveň základnými farbami nášho mesta.
Klub počas svojej existencie prešiel mnohými zmenami. V ostatných rokoch však nastolil trend postupného vzostupu a enormného záujmu mládeže i verejnosti o tento najpopulárnejší šport.“
V súčasnosti je 1. MFK Kežmarok nováčikom TIPOS III. ligy – skupina východ, a nevedie si vôbec zle.
Dosiahnuté výsledky ho radia do stredu tabuľky, s dostatočným náskokom pred zostupovými priečkami.
Oliver Birošík, 20-ročný obranca 1. MFK Kežmarok, má podľa štatistík Futbalnetu na konte už 205 zápasov, 14 459 odohraných minút, 25 gólov, 30 žltých a dve červené karty.
O svojej futbalovej ceste hovorí: „Svoju futbalovú kariéru som začal v deviatich rokoch v klube Tatran Mlynčeky. Neskôr som prestúpil do prípravky v Kežmarku, kde som pôsobil až po žiacke kategórie.
Potom nasledoval prestup do tímu FK Poprad, kde som hrával najvyššiu dorasteneckú súťaž v kategóriách U16 a U17.
V sedemnástich rokoch som si prvýkrát vyskúšal mužský futbal počas ročného hosťovania v MŠK Slavoj Spišská Belá. Po roku som sa vrátil do FK Poprad, kde sme vyhrali druhú dorasteneckú ligu a postúpili do prvej. Po tejto sezóne mi prišla ponuka z MFK Kežmarok, ktorú som prijal, a pôsobím tu dodnes.“
Kežmarčania sú v tretej lige nováčikmi. Ako hodnotí ich pôsobenie mladý obranca?
„V našej premiérovej sezóne v tejto súťaži si myslím, že sme sa rýchlo prispôsobili tempu ligy a predvádzali kvalitné výkony, najmä na domácom trávniku.
Zo súperových ihrísk sme však nepriniesli veľa bodov, čo by sme určite chceli do budúcna zlepšiť.“
Pod Tatrami je spokojný a motivovaný: „Pôsobenie v Kežmarku beriem pozitívne, no zároveň s plnou vážnosťou.
Snažím sa vždy podávať čo najlepšie výkony a pomáhať mužstvu k dobrým výsledkom. Som Kežmarčan, preto ma veľmi teší, keď môžem hrať na domácom ihrisku pred našimi fanúšikmi.“
Najdôležitejším zápasom sezóny je pre Kežmarčanov derby proti geografickému susedovi – FK Poprad.
Pre Olivera má tento duel špeciálnu príchuť: „Zápas proti Popradu má pre mňa vždy špeciálny náboj, keďže ide o susedské derby. Odohrali sme proti nim zatiaľ náš najlepší zápas pred najväčšou diváckou kulisou.
Navyše som v Poprade istý čas pôsobil a mám tam množstvo kamarátov a bývalých spoluhráčov.“
Rozdiel medzi regionálnymi súťažami a ligami riadenými SFZ je podľa neho jasný . Je predovšetkým v kvalite a to vyžaduje aj vyvážený káder:
„V šatni máme asi tri štvrtiny hráčov z Kežmarku, čo podľa mňa odzrkadľuje, že sme dobrá partia a stretávame sa aj mimo ihriska.“
A aké sú jeho ciele ? „V mojej kariére chcem stále napredovať a posúvať svoje hranice. Momentálne sa sústredím na čo najlepšie individuálne aj tímové výkony.
Popri futbale študujem na športovej vysokej škole v Banskej Bystrici, takže mojím cieľom je aj úspešne doštudovať.“