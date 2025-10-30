Nováčik sa rýchlo prispôsobil tempu ligy. Musíme sa zlepšiť hlavne vonku, hovorí mladý obranca

Futbalista Oliver Birošik.
Futbalista Oliver Birošik. (Autor: archív OB)
Peter Cingel|30. okt 2025 o 09:40
ShareTweet0

Najdôležitejším zápasom sezóny je derby proti geografickému susedovi.

KEŽMAROK. V Kežmarku sa futbal hráva už od začiatku minulého storočia.

Na oficiálnej stránke klubu Kežmarčania uvádzajú: „Mestský futbalový klub Kežmarok bol založený ešte v dávnej histórii, presnejšie v roku 1907. V žilách nám koluje modrá a žltá, ktoré sú zároveň základnými farbami nášho mesta.

Klub počas svojej existencie prešiel mnohými zmenami. V ostatných rokoch však nastolil trend postupného vzostupu a enormného záujmu mládeže i verejnosti o tento najpopulárnejší šport.“

V súčasnosti je 1. MFK Kežmarok nováčikom TIPOS III. ligy – skupina východ, a nevedie si vôbec zle.

Dosiahnuté výsledky ho radia do stredu tabuľky, s dostatočným náskokom pred zostupovými priečkami.

Oliver Birošík, 20-ročný obranca 1. MFK Kežmarok, má podľa štatistík Futbalnetu na konte už 205 zápasov, 14 459 odohraných minút, 25 gólov, 30 žltých a dve červené karty.

O svojej futbalovej ceste hovorí: „Svoju futbalovú kariéru som začal v deviatich rokoch v klube Tatran Mlynčeky. Neskôr som prestúpil do prípravky v Kežmarku, kde som pôsobil až po žiacke kategórie.

Potom nasledoval prestup do tímu FK Poprad, kde som hrával najvyššiu dorasteneckú súťaž v kategóriách U16 a U17.

V sedemnástich rokoch som si prvýkrát vyskúšal mužský futbal počas ročného hosťovania v MŠK Slavoj Spišská Belá. Po roku som sa vrátil do FK Poprad, kde sme vyhrali druhú dorasteneckú ligu a postúpili do prvej. Po tejto sezóne mi prišla ponuka z MFK Kežmarok, ktorú som prijal, a pôsobím tu dodnes.“

Kežmarčania sú v tretej lige nováčikmi. Ako hodnotí ich pôsobenie mladý obranca?

„V našej premiérovej sezóne v tejto súťaži si myslím, že sme sa rýchlo prispôsobili tempu ligy a predvádzali kvalitné výkony, najmä na domácom trávniku.

Zo súperových ihrísk sme však nepriniesli veľa bodov, čo by sme určite chceli do budúcna zlepšiť.“

Oliver Birošik v drese 1. MFK Kežmarok.
Oliver Birošik v drese 1. MFK Kežmarok. (Autor: archív OB)

Pod Tatrami je spokojný a motivovaný: „Pôsobenie v Kežmarku beriem pozitívne, no zároveň s plnou vážnosťou.

Snažím sa vždy podávať čo najlepšie výkony a pomáhať mužstvu k dobrým výsledkom. Som Kežmarčan, preto ma veľmi teší, keď môžem hrať na domácom ihrisku pred našimi fanúšikmi.“

Najdôležitejším zápasom sezóny je pre Kežmarčanov derby proti geografickému susedovi – FK Poprad.

Pre Olivera má tento duel špeciálnu príchuť: „Zápas proti Popradu má pre mňa vždy špeciálny náboj, keďže ide o susedské derby. Odohrali sme proti nim zatiaľ náš najlepší zápas pred najväčšou diváckou kulisou.

Navyše som v Poprade istý čas pôsobil a mám tam množstvo kamarátov a bývalých spoluhráčov.“

Rozdiel medzi regionálnymi súťažami a ligami riadenými SFZ je podľa neho jasný . Je predovšetkým v kvalite a to vyžaduje aj vyvážený káder:

„V šatni máme asi tri štvrtiny hráčov z Kežmarku, čo podľa mňa odzrkadľuje, že sme dobrá partia a stretávame sa aj mimo ihriska.“

A aké sú jeho ciele ? „V mojej kariére chcem stále napredovať a posúvať svoje hranice. Momentálne sa sústredím na čo najlepšie individuálne aj tímové výkony.

Popri futbale študujem na športovej vysokej škole v Banskej Bystrici, takže mojím cieľom je aj úspešne doštudovať.“

Tabuľka: Tipos III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
12
10
2
0
36:9
32
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
10
2
0
33:9
32
V
R
V
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
12
7
2
3
27:20
23
V
R
V
V
P
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
12
7
0
5
24:19
21
V
V
V
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
12
5
3
4
24:18
18
R
P
P
P
P
6
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
12
5
2
5
20:23
17
P
R
P
V
R
7
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
12
4
4
4
28:23
16
P
R
P
R
P
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
12
4
3
5
22:22
15
P
V
P
R
V
9
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
12
4
3
5
15:18
15
V
V
V
R
R
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
12
3
5
4
12:15
14
R
V
R
P
V
11
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
12
3
3
6
17:21
12
P
P
V
V
V
12
FK PopradFK PopradFK Poprad
12
3
1
8
10:21
10
V
P
P
P
P
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
12
2
2
8
12:39
8
P
P
R
R
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
12
0
2
10
10:33
2
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Zľava Patrick Karhan a Timotej Kudlička
    Zľava Patrick Karhan a Timotej Kudlička
    Ščasného intuícia zachránila Trnavu. Je vynikajúci, chválil striedajúceho hrdinu
    dnes 11:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Nováčik sa rýchlo prispôsobil tempu ligy. Musíme sa zlepšiť hlavne vonku, hovorí mladý obranca