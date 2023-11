Valjentov spoluhráč ide reprezentovať Kosovo. Duel La Ligy kvôli nemu odložili

MADRID. Vedenie španielskej futbalovej La Ligy muselo odložiť na nedeľu naplánovaný duel medzi Mallorcou a Cádizom.

Dôvodom je skutočnosť, že útočník Vedat Muriqi z domáceho kolektívu, v ktorom pôsobia aj slovenskí futbalisti Martin Valjent a Dominik Greif, dostal pozvánku do národného tímu Kosova a s ním ho tiež v nedeľu čaká zápas kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti výberu Izraelu.



Pôvodne sa mal súboj Kosovo - Izrael konať v Prištine už 15. októbra, no pre konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorý Hamas rozpútal 7. októbra, odložila Európska futbalovú únia (UEFA) tento duel na 12. novembra.



Oficiálne zápas medzi Mallorcou a Cádizom odložila Španielska futbalová federácia (RFEF) na podnet predstaviteľov La Ligy, keďže domáci by boli znevýhodnení pri absencie jedného z útočníkov.