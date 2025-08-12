Netradičné ocenenie pre hráča zápasu. V Dánsku rozdávajú fúrik plný zemiakov

12. aug 2025
Časť venoval na charitu.

KODAŇ. Nezvyčajná cena čakala na francúzskeho futbalistu Maxima Soulasa, ktorého pred niekoľkými dňami vyhlásili za hráča zápasu v najvyššej dánskej súťaži.

Po tom, čo otvoril skóre a prispel k víťazstvu Sönderjyske 3:2 nad Nordsjaellandom, si domov odniesol fúrik plný zemiakov - presnejšie 55 kilogramov.

„Zemiaky som daroval do klubovej jedálne a časť putovala do vývarovne pre ľudí v núdzi,“ povedal 26-ročný obranca pre AFP. Ide o prvý prípad, keď si hráč môže svoju cenu za výkon v zápase doslova zjesť na večeru.

Ako vysvetlil komunikačný riaditeľ klubu Jacob Ravn, o cene rozhoduje sponzor zápasu: „Sponzorovi to prišlo vtipné a teraz sa tento príbeh rozšíril do celého sveta.“

Soulas pochádza z Montpellieru na juhu Francúzska. Do Dánska prišiel v roku 2020, keď hral za Amager v Kodani, a od roku 2021 pôsobí v tíme Sönderjyske. V minulosti hrával aj v Holandsku.

