Netradičné ocenenie pre hráča zápasu. V Dánsku rozdávajú fúrik plný zemiakov

KODAŇ. Nezvyčajná cena čakala na francúzskeho futbalistu Maxima Soulasa, ktorého pred niekoľkými dňami vyhlásili za hráča zápasu v najvyššej dánskej súťaži.
Po tom, čo otvoril skóre a prispel k víťazstvu Sönderjyske 3:2 nad Nordsjaellandom, si domov odniesol fúrik plný zemiakov - presnejšie 55 kilogramov.
„Zemiaky som daroval do klubovej jedálne a časť putovala do vývarovne pre ľudí v núdzi,“ povedal 26-ročný obranca pre AFP. Ide o prvý prípad, keď si hráč môže svoju cenu za výkon v zápase doslova zjesť na večeru.
Ako vysvetlil komunikačný riaditeľ klubu Jacob Ravn, o cene rozhoduje sponzor zápasu: „Sponzorovi to prišlo vtipné a teraz sa tento príbeh rozšíril do celého sveta.“
Soulas pochádza z Montpellieru na juhu Francúzska. Do Dánska prišiel v roku 2020, keď hral za Amager v Kodani, a od roku 2021 pôsobí v tíme Sönderjyske. V minulosti hrával aj v Holandsku.