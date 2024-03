Slováci budú brániť najväčšie esá. V kádri Nórska figuruje Haaland aj Ödegaard

Nóri si chcú udržať čisté konto

V nominácii figuruje aj Leo Skiri Östigärd, klubový spoluhráč Stanislava Lobotku. Oboch vedie v SSC Neapol reprezentačný tréner Slovenska Francesco Calzona.

"Sú to prípravné ​​zápasy, ale je to pre nás príležitosť urobiť ďalšie kroky vpred. Musíme dbať na to, aby sme si udržali čisté konto a neinkasovali góly. Potom budeme rozvíjať našu ofenzívnu hru a musíme položiť dobrý základ pre ďalšie stretnutia.

Čaká nás teraz ťažkých šesť mesiacov, vzhľadom na to, že sme sa mali kvalifikovať na európsky šampionát a nesplnili sme to. Musíme sa k tejto výzve postaviť čelom," uviedol Solbakken pre oficiálny web Nórskeho futbalového zväzu.