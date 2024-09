Gyömbér vysvetľuje svoj prestup do Saudskej Arábie. Stále sa chcem posúvať, hovorí

"Rád sa vraciam medzi chalanov, je radosť chodiť do reprezentácie, vytvorila sa výborná partia. Verím, že v oboch zápasoch uspejeme."

Na EURO musíme zabudnúť

Slovákov čaká v C-divízii vo štvrtok duel v Estónsku a o tri dni neskôr domáci zápas proti Azerbajdžanu.

"S Azerbajdžanom už máme skúsenosti, Estónsko je súper ktorého chceme tiež zdolať. Ale budú to ťažké zápasy, v Európe rastie futbal veľkým tempom.

Pred pár rokmi to bolo inak, ale už nie je. Nebude to jednoduché, presvedčili sme sa o tom už aj my.

Ale ak podáme výkony ako v uplynulom období, budeme úspešní," uviedol skúsený zadák.