Kórejčania nominovali do Kataru aj zraneného Sona. Ešte máme čas, vraví tréner

Kapitán národného tímu minulý týždeň podstúpil operáciu ľavej očnej jamky po zranení, ktoré utrpel v drese Tottenhamu Hotspur v dueli Ligy majstrov proti Marseille a zatiaľ nie je jasné, kedy sa zapojí do prípravy.

Kormidelník pre istotu pridal do kádra ako 27. hráča aj útočníka Hyeon-gyu Oha. Ten pocestuje s mužstvom do Kataru a nahradí Sona, ak by nemohol na šampionáte štartovať.

Kórejčanov čaká prvý zápas 24. novembra proti Uruguaju, v H-skupine sa stretnú aj s Ghanou a Portugalskom.