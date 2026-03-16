Neymar sa chce vrátiť do národného tímu. Vždy budem fandiť Brazílii, povedal

Účasť brazílskeho útočníka Neymara na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo futbale dostala trhlinu.
V nedeľnom ligovom zápase v drese Santosu proti rivalovi z Corinthians (1:1) podal podľa médií slabý výkon a ten sledovali aj nemenovaní zamestnanci brazílskej futbalovej konfederácie.
Tréner Brazílie Carlo Ancelotti v pondelok oznámi svoju nomináciu na dva kľúčové prípravné zápasy. Neymar je so 79 gólmi najlepším strelcom Brazílie všetkých čias.
Zápasy proti Francúzsku a Chorvátsku v USA budú posledné predtým, ako Ancelotti v máji oznámi svoju konečnú nomináciu na MS (od 11. júna do 19. júla). Neymarov slabý výkon proti Corinthians prišiel po tom, čo vynechal zápas, na ktorom sa Ancelotti zúčastnil.
Skóre duelu otvoril Memphis Depay a poslal Corinthians do vedenia. Gabriel Barbosa vyrovnal o štyri minúty neskôr. Neymar sa prezentoval hlavičkou v druhom polčase, ktorá tesne minula bránu.
Útočník Santosu sa však podľa médií trápil s driblovaním a nevystrelil na bránu. Klub uviedol, že zápas sledovali dvaja Ancelottiho kolegovia. „Chcem sa vrátiť do národného tímu a hrať na majstrovstvách sveta, ale to nie je na mne. Či už tam budem, alebo nie, vždy budem fandiť Brazílii,“ povedal Neymar po zápase.
Ancelotti vyhlásil, že na turnaj do Spojených štátoch, Mexika a Kanady vezme iba hráčov, ktorí sú v stopercentnom zdravotnom stave.
Naznačil tiež, že niektorí hráči nepotrebujú žiadne testy, čo Neymarovi dáva nádej, že sa dostane do konečnej nominácie, aj keď nebude nominovaný na ďalšie dva prípravné zápasy. Brazílčan utrpel v októbri 2023 zranenie predného skríženého väzu a v decembri podstúpil ďalšiu operáciu kolena.
Tento rok odohral za Santos menej ako 10 zápasov, ale ukázal aj náznaky toho, čo by Brazílii ešte mohol priniesť.