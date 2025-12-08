Pomohol Santosu k udržaniu sa. Teraz Neymar vyrieši svoj zdravotný problém

Brazílsky futbalista Neymar podstúpi operáciu kolena po tom, čo hral napriek bolesti a pomohol Santosu vyhnúť sa zostupu víťazstvom 3:0 nad Cruzeirom.
Tento zákrok ešte viac zvyšuje pochybnosti o jeho šanciach hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta.
Tridsaťtriročný hráč sa v januári vrátil do svojho rodného klubu Santos po pôsobení v Saudskej Arábii a zohral kľúčovú úlohu pri udržaní tímu v najvyššej brazílskej súťaži, keď v posledných štyroch zápasoch strelil päť gólov.
„Prišiel som sem kvôli tomuto, aby som pomohol najlepším možným spôsobom. Posledné týždne boli pre mňa ťažké,“ povedal Neymar, ktorý odohral len 20 z 38 ligových zápasov.
„Ďakujem tým, ktorí stáli pri mne a pozdvihli ma. Nebyť ich, nehral by som tieto zápasy kvôli problému s kolenom. Potrebujem si oddýchnuť a potom ma čaká operácia kolena.“
Neymar neposkytol žiadne podrobnosti o zákroku ani o predpokladanej dĺžke rekonvalescencie.
Neymar za Brazíliu nehral už dva roky pre sériu zranení.
V októbri tréner národného tímu Carlo Ancelotti povedal, že útočník musí získať späť plnú kondíciu, ak chce mať šancu na návrat do zostavy pre majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch.