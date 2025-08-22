Neymar zažil hanbu, po ktorej sa rozplakal. Zaslúžite si facku, hnevali sa ultras

BRATISLAVA. Hanebná domáca prehra Santosu 0:6 proti Vascu da Gama má svoje následky. Presvedčil sa o tom aj kapitán tímu Neymar, ktorý si vypočul tvrdé slová od lídra ultras fanúšikov.
Po spomenutom dueli sa hviezdny Brazílčan posadil a rozplakal sa. To však srdce nahnevaných priaznivcov neobmäkčilo.
Ako informoval Globo Esporte, ultras po hanebnej prehre vtrhli do tréningového centra klubu. Zábery ukazujú Neymara a futbalového riaditeľa Alexandra Mattosa stojacich pred rozzúreným davom.
"Si hviezda tohto tímu, kapitán. Si jeden z najlepších hráčov na svete, tak sa snaž viac. Ak plačeš, predstav si ostatných chalanov, ktorí sú tu so mnou, kámo," povedal líder ultras slávnemu hráčovi.
"Robíte si z nás srandu. Na zápas prišlo 55-tisíc ľudí a vy robíte toto. To, čo robíte na ihrisku, naozaj nestačí. Viem, že je to násilie, ale zaslúžite si dostať facku otvorenou dlaňou. Taká je realita," nebral si servítku pred ústa.
Neymar sa okamžite kajal: "Hanbím sa. Som úplne sklamaný z nášho výkonu. Máte plné právo protestovať, samozrejme bez použitia násilia."
Hviezda tímu sľúbila fanúšikom, že sa niektoré veci zmenia. Napríklad po dueli prepustili hlavného trénera Clébera Xaviera.
Dramatická scéna sa skončila po príchode polície, ktorá priaznivcov rozohnala. Prehra 0:6 bola najväčšia blamáž v Neymarovej kariére, keďže vyšší debakel na klubovej úrovni nezažil.