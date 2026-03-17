Neymar je smutný, že sa nedostal do kádra Brazílie. Moje sústredenie zostáva, zdôraznil

Brazílsky futbalista Neymar chýba v nominácii Brazílie na zápasy s Francúzskom a Chorvátskom. Tie sa tento mesiac uskutočnia v Spojených štátoch.
Tridsaťštyriročný bývalý kapitán národného tímu sa od októbra 2023, keď si roztrhol predný skrížený väz v kolene, trápi s udržiavaním formy.
Brazília bude hrať proti Francúzsku v Bostone 26. marca a proti Chorvátsku v Orlande o štyri dni neskôr. „Toto je tím, v ktorom sú hráči, ktorí sú stopercentne fit,“ citovala agentúra AP trénera Carla Ancelottiho.
„Viacerí hráči mali vážne zranenia ako Eder Militao, Bruno Guimaraes, Estevao, či Rodrygo,“ dodal Ancelotti.
Neymar novinárom v Sao Paule povedal, že je smutný, že sa nedostal do kádra na dva priateľské zápasy. „Ale moje sústredenie zostáva, deň za dňom, tréning za tréningom, zápas za zápasom. Dosiahnem cieľ, stále to nie je konečná zostava,“ dodal.
Nomináciu na MS oznámi Ancelotti 18. mája. Potom čaká jeho zverencov posledný prípravný zápas pred šampionátom 31. mája proti Paname v Rio de Janeiro.
Nominácia Brazílie
Brankári: Alisson (FC Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce Istanbul)
Obrancovia: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (všetci Flamengo), Bremer (Juventus Turín), Douglas Santos (Zenit Petrohrad), Gabriel Magalhaes (Arsenal Londýn), Ibanez (Al-Ahli), Marquinhos (Paríž Saint-Germain), Wesley (AS Roma)
Stredopoliari: Andrey Santos (Chelsea Londýn), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray Istanbul)
Útočníci: Endrick (Lyon), Joao Pedro (Chelsea Londýn), Gabriel Martinelli (Arsenal Londýn), Igor Thiago (FC Brentford), Luiz Henrique (Zenit Petrohrad), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (FC Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)