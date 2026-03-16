Brazília bez Neymara. Ancelotti nominuje iba hráčov, ktorí sú na sto percent fit

Neymar (Autor: TASR/AP)
TASR|16. mar 2026 o 20:44 (aktualizované 16. mar 2026 o 21:44)
Brazílčanov čakajú prípravné zápasy s Francúzskom a Chorvátskom.

Brazílska futbalová reprezentácia nevyužije v marcových prípravných dueloch pred MS 2026 služby Neymara.

Tridsaťštyriročný hráč sa po zranení predného skríženého väzu v októbri 2023 stále nedokázal dostať do optimálnej formy.

„Kanárici“ nastúpia 26. marca v Bostone proti Francúzsku a o štyri dni neskôr v Orlande proti Chorvátsku.

„Nominujem iba hráčov, ktorí sú na sto percent v poriadku,“ uviedol v pondelok podľa AP tréner Brazílčanov Carlo Ancelotti.

Päťnásobní majstri sveta plánujú oznámiť definitívnu nomináciu na šampionát 18. mája. Posledný prípravný duel pred podujatím odohrajú 31. mája v Riu de Janeiru proti Paname.

Ancelotti zároveň povedalt, že bude na lavičke päťnásobných majstrov sveta až do MS 2030.

Svojej funkcie sa ujal vlani v máji, keď nahradil Dorivala Júniora a postúpil s „kanárikmi" na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

„S predstaviteľmi Brazílskej futbalovej konfederácie sa dohodneme na predĺžení zmluvy do MS 2030. Ak bude z oboch strán vôľa pokračovať, nevidím v tom žiadny problém. Pred tohtoročným svetovým šampionátom alebo po jeho skončení bude predĺženie kontraktu oficiálne," citovala slová Ancelottiho agentúra AP.

