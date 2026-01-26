Útočník Neapola musel podstúpiť operáciu členka. Spoluhráčom bude chýbať niekoľko týždňov

David Neres so spoluhráčmi z SSC Neapol. (Autor: TASR/AP)
Dvadsaťosemročného Neresa trápil členok od začiatku roka.

Futbalistom SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom bude niekoľko týždňov chýbať David Neres. Brazílsky krídelník podstúpil operáciu členka.

Dvadsaťosemročného Neresa trápil členok od začiatku roka. Po dvojzápasovej absencii nastúpil v ligovom dueli 14. januára proti Parme(0:0), ale následne vynechal ďalšie tri zápasy vrátane stretnutia Ligy majstrov s FC Kodaň (1:1).

„David Neres podstúpil v pondelok v Londýne operáciu ľavého členka. Zákrok bol úspešný. Hráč si niekoľko dní oddýchne a potom začne s rehabilitačným programom,“ uviedol taliansky klub v oficiálnom vyhlásení.

Neres odohral v tejto sezóne 25 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých si pripísal šesť gólov a štyri asistencie. Podľa agentúry DPA by sa mohla dĺžka jeho absencie vyšplhať na dva mesiace.

