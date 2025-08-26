Nemecko nepríde na Slovensko v plnej sile. Nagelsmannovi chýba hviezdny útočník

Kai Havertz (druhý zľava) sa raduje so spoluhráčmi Nemecka
Kai Havertz (druhý zľava) sa raduje so spoluhráčmi Nemecka (Autor: TASR/AP)
TASR|26. aug 2025 o 13:20
Kvalifikácia na MS 2026 sa začne už budúci týždeň.

BERLÍN. Nemecká futbalová reprezentácia sa v úvode kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA musí zaobísť bez Kaia Havertza.

Dvadsaťšesťročný útočník Arsenalu vypadol zo zostavy národného tímu pre zranenie kolena v ligovom zápase s Manchestrom United.

Nemci otvoria svoje účinkovanie v A-skupine 4. septembra proti Slovensku a v rámci septembrového asociačného termínu ešte nastúpia 7. septembra proti Severnému Írsku.

Okrem Havertza, ktorého dĺžka absencie je aktuálne neznáma, nebude mať reprezentačný tréner Julian Nagelsmann k dispozícii ani brankára Marca-Andreho ter Stegena, obrancu Nica Schlotterbecka a stredopoliara Jamala Musialu. Informovala agentúra DPA.

