Prípravný zápas - Berlín

BERLÍN. Nemeckí futbalisti prehrali v sobotňajšom prípravnom zápas v Berlíne s Tureckom 2:3.

Domácich poslal do vedenia už v piatej minúte Kai Havertz, no hostia do polčasu otočili po góloch Ferdiho Kadioglua a Kenana Yildiza.