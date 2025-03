Nemcom pomohol aj podávač lôpt. Postupom získali finálový turnaj aj slovenskú skupinu

Jeho mužstvo to v domácej odvete v Dortmunde rozbehlo vynikajúco, keď po polčase viedlo 3:0 a hoci sa duel napokon skončil remízou 3:3, po úvodnom víťazstve v Miláne 2:1 sa tešilo práve Nemecko, ktoré bude súperom Slovenska v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

DORTMUND. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann neskrýval po nedeľnom postupe do semifinále Ligy národov (LN) spokojnosť s výkonom tímu.

Nemci šli do stretnutia v Dortmunde nakopnutí po vôbec prvom triumfe v Taliansku od roku 1986.

"Futbalový zápas nikdy nie je dokonalý, ale z našej strany to bol neskutočný výkon, lepšie som nás hrať nevidel. Myslím si, že ponaučenia z takýchto súbojov pre nás majú hodnotu svetovej triedy. Možno je pre nás aj lepšie, že sme nevyhrali 4:0. Uvedomíme si, čo všetko môžeme dosiahnuť a ako dobre vieme hrať futbal, ale že tento dobrý futbal jednoducho musíme hrať počas celého zápasu," zhodnotil nemecký kouč.

Nemecko zároveň doplnilo A-skupinu európskej kvalifikácie MS vo futbale 2026, kde bude spolu so Severným Írskom a Luxemburskom súperom Slovenska.

"Mať turnaj doma bol náš cieľ. Aj keď je malý, pokúsime sa v oboch zápasoch zanechať pozitívny dojem. Stále náš čaká kus práce, ale je to príjemné," dodal 37-ročný kormidelník.

"Bol naozaj pozorný a svoju prácu odviedol dobre. Zareagovali sme veľmi rýchlo a so šťastím sme zvýšili na 2:0. Spoluhráči si ani neuvedomili, že lopta je v sieti. Stalo sa to veľmi rýchlo," okomentoval situáciu Kimmich.

"Očividne sme v ňom nemali dostatočne odhodlanie hrať futbal a dať tímu šancu vyjadriť sa, či už individuálne alebo kolektívne. Druhý gól nás dorazil, mohli sme sa mu jednoducho vyhnúť. Napriek tomu sú to moji hráči a vždy budem na ich strane, aj keď určitá kritika bude na mieste," pokračoval Spalletti.

Dvojgólový Moise Kean pripustil, že Taliani sa nechali rozptýliť: "Aj takéto góly sa môžu stať. Nabudúce si na to dáme pozor." Podľa trénera Luciana Spallettiho mužstvu v situácii chýbala vyspelosť.

Svojich zverencov očividne počas prestávky nakopol, keďže po zmene strán prišli dva zásahy Keana. O vyrovnanie sa v samotnom závere postaral Giacomo Raspadori z penalty.

"Keď sme v polčase prišli do šatne, prinútil som ich uvedomiť si, aká je to pre nich hanba. Reagovali ako profesionáli. Mohol som si vybrať niekoľko iných hráčov, ale som presvedčený, že aj tak by bol výsledok podobný," dodal Spalletti.

"V druhom polčase sme potrebovali hrať s iným nasadením a to sa nám podarilo. Chceli sme domov priniesť víťazstvo. Nabudúce to bude lepšie," uzavrel Kean.