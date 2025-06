VIDEO: Chvály dostával z každej strany. Ronaldo potvrdil, že je mimoriadna hrozba

„Som veľmi hrdý, že som pomohol tímu dostať sa do finále, čo bol náš hlavný cieľ. Môj otec dal pred 25 rokmi hetrik a bolo to naposledy, čo Portugalsko zdolalo Nemecko na EURO 2000. Som hrdý na to, čo dokázal môj otec a na to, čo sme dnes dokázali my,“ uviedol pre oficiálny portál uefa.com autor vyrovnávajúceho presného zásahu.

Hrdinom duelu bol o päť minút neskôr „nestarnúci“ 40-ročný útočník Cristiano Ronaldo, ktorý rozhodol o víťazstve svojho tímu 137. reprezentačným gólom, čím vylepšil svoj vlastný rekord za národný tím.

Rolando je stále hrozbou

Ronaldo nastúpil na finálový turnaj uprostred víriacich sa pochybností o jeho budúcnosti. Na konci mesiaca mu vyprší zmluva so saudskoarabským Al-Nassr, pričom v závere mája zverejnil na svojich sociálnych sieťach správu, že táto „kapitola je uzavretá“.