Neapol prišiel o brazílskeho krídelníka, hrozí mu koniec sezóny

MILÁNO. Brazílsky futbalový krídelník David Neres si natrhol sval v ľavom lýtku a hrozí mu predčasný koniec sezóny.

V utorok to oznámil jeho klub SSC Neapol, ktorý nezverejnil dĺžku jeho absencie, no podľa talianskych médií bude chýbať minimálne mesiac.

To by znamenalo, že tréner Antonio Conte s ním nemôže počítať v záverečných piatich ligových dueloch, v ktorých sa Neapolčania aj so Stanislavom Lobotkom pokúsia získať druhý titul v Serii A v priebehu troch rokov.