Neapol si v šlágri s Rímom zaslúžil viac, hovorí Conte. S výkonom bol spokojný

Futbalisti SSC Neapol si za svoj nedeľný výkon proti AS Rím zaslúžili trochu viac. Po súboji o tretiu priečku talianskej Serie A, ktorý sa skončil remízou 2:2, to povedal tréner tímu Antonio Conte.
Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom doma dvakrát doháňal gólové manko. Na zásah Donyella Malena zo 7. minúty najskôr odpovedal Leonardo Spinazzola.
Po zmene strán sa v drese hostí opäť presadil Malen, keď v 71. minúte premenil penaltu. Deľbu bodov zariadil o desať minút nato striedajúci Alisson Santos.
„Rím je veľmi silný tím, ale dnes sme si asi zaslúžili trochu viac. Prístup a mentalita na ihrisku sú však v poriadku. S výkonom som spokojný a blahoželám tímu,“ uviedol Conte pre oficiálnu klubovú stránku.
Obhajcovia titulu nezažívajú ideálnu sezónu. Na ligového lídra Inter Miláno strácajú už 11 bodov, vo štvrťfinále Talianskeho pohára ich po jedenástkovom rozstrele vyradilo Como a v prestížnej Lige majstrov sa neprebojovali do vyraďovacej časti, keď v ligovej fáze obsadili až 30. miesto. Mužstvo navyše trápia početné zranenia.
Taliansky kouč však verí, že jeho zverenci robia, čo môžu: „Mali by sme byť hrdí na to, čo robíme, napriek absenciám a mimoriadnym situáciám. Povedal som chlapcom, že by mali byť hrdí na to, aké podávali výkony.“
Za „partenopei“ stoja aj domáci fanúšikovia, ktorí im v dueli s Rímom prichystali povzbudivý transparent.
„Nevieme, aký je náš osud, ale budeme stáť po vašom boku až do konca. Napriek mnohým ťažkostiam si ctíte tento dres a toto mesto,“ písalo sa na ňom.
„Je správne, aby sme sa poďakovali fanúšikom, pretože v žiadnom prípade netreba brať ako samozrejmosť, že si uvedomili, čo v tejto sezóne robíme. Skutočnosť, že si uvedomili, že bojujeme za Neapol, ctíme si dres a nevzdávame sa, je pre chlapcov skvelou správou. Viem, s čím sa museli vyrovnať a ako sme sa pretĺkali posledných pár mesiacov,“ reagoval Conte.
Duel mal podľa neho nádych anglického futbalu.
„Bol to zábavný zápas, ktorý sa hral vo vysokej intenzite. Boli tam aj ťažkosti, pretože pressing oboch tímov bol veľmi silný. Dvakrát zabojovať a udržať sa s Rímom tiež nebol malý výkon a myslím si, že keby to bol boxerský zápas, vyhrali by sme ho na body,“ konštatoval 56-ročný kormidelník.
„Z gólu mám veľkú radosť. Najmä na tomto štadióne, ktorý je neuveriteľne príjemný. Prišiel som len nedávno, ale môj vzťah s tímom a atmosféra sú už teraz úžasné. Chcem takto pokračovať, pretože sa v Neapole s týmito vrúcnymi a výnimočnými fanúšikmi cítim skutočne ako doma,“ vyhlásil po vyrovnávajúcom zásahu Santos. Brazílčan v zime prišiel na hosťovanie zo Sportingu Lisabon.
Hosťujúci hráč zažiaril aj v drese súpera. V ofenzíve Rímu chýbajú zranení Paulo Dybala, Manu Kone, Artem Dovbyk, Evan Ferguson či Stephan El Shaarawy, a tak v januári prišiel Malen z Aston Villy. V piatich odohraných zápasoch strelil päť gólov.
„Vždy som bol presvedčený, že Malen má ideálne vlastnosti pre môj štýl futbalu, pretože je to kompletný útočník, vie rýchlo strieľať, je rýchly a dokáže kombinovať so spoluhráčmi.
Tento tím potrebuje útočníka, ako je on, ktorý často skóruje. Aj preto, že sme ho postavili do pozície, v ktorej môže byť neustále nebezpečný. Je s nami len päť zápasov, takže si myslím, že sa môžeme stále zlepšovať. Najmä ak dostaneme Dybalu, Souleho alebo El Shaarawyho späť do plnej formy, môžeme byť konkurencieschopnejší,“ uviedol tréner Gian Piero Gasperini.
Jeho mužstvo zostalo na štvrtej pozícii o tri body za Neapolom. Pred piatym Juventusom Turín má jednobodový náskok.
„Počas celej sezóny máme pozitívny prístup, a preto sme v tabuľke štvrtí. Nebojím sa povedať, že keby sme mali Malena v prvej polovici sezóny, mali by sme teraz o pár bodov viac, ale celkový prístup bol vždy rovnaký.
Proti veľkým tímom sme boli veľmi blízko k dobrým výsledkom, ale v mnohých z nich sme narazili na poslednú prekážku,“ dodal Gasperini. Rimania si najbližšie zmerajú sily s Cremonese, Neapol čaká súboj na trávniku Atalanty.