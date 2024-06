Srbskí a anglickí chuligáni skončili za mrežami, polícia zadržala osem osôb

Polícia po následnej potýčke zadržala siedmich fanúšikov Srbska a jedného Anglicka, na mieste ostalo rozbité sklo a poškodené stoly.

Jeden z priaznivcov odišiel do nemocnice so zranením hlavy, no sám ju krátko po ošetrení opustil, aby mohol sledovať zápas. Všetkých zadržaných polícia v noci prepustila, no pre UEFA vydala odporúčanie, aby im neumožnila vstup na nadchádzajúce zápasy.

Nemecká polícia nasadila na zápas Srbov s Anglickom viac príslušníkov než na tradične rizikové nemecké derby medzi Schalke a Dortmundom.

Disponovala informáciami o približne piatich stovkách chuligánov, ktorí sa chystali na zápas zo Srbska. Aj preto ich sprevádzala až na štadión. Z preventívnych dôvodov sa na štadióne predávalo pivo s maximálnym obsahom alkoholu 2,5 percenta.

Vypätosť zápasu podčiarkol piskot Srbov počas anglickej hymny, na ktorý Angličania odpovedali rovnako.