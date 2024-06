Nebojácni Srbi si veria na rozpačitý Albion. Rola favorita v zápase je však jasná

Finalista uplynulého šampionátu vstúpi do turnaja v nedeľu o 21.00 h v Gelsenkirchene proti Srbsku v skupine C , ktoré si však na favorizovaného súpera verí a chystá sa ho prekvapiť.

Angličania prešli kvalifikáciou bez prehry v ôsmich zápasoch. V C-skupine dostali za seba Taliansko aj Ukrajinu, no aktuálne ich trápi pokles formy. Z piatich predošlých duelov vyhrali jediný, v generálke na ME šokujúco nestačili vo Wembley na Island (0:1).

Gareth Southgate je však presvedčený, že na šampionáte sa jeho tím ukáže v lepšom svetle.

"Musíme hrať lepšie. Bol to nesúrodý výkon, z ktorého som sklamaný. Neukázali sme dostatočný charakter, no myslím si, že je to pre nás dobrá lekcia pred turnajom. Som si istý, že na ME budeme lepší," uviedol kouč Albiónu.

Jeho tím disponuje ohromnou silou najmä v ofenzíve, v ktorej hrajú prím Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden a Harry Kane.

Dobrou správou je návrat obrancu Johna Stonesa do tréningového procesu po zranení, ktoré utrpel proti Islandu. Zadák Manchestru City by mal vytvoriť stopérsku dvojičku s Marcom Guehim.