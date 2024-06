Po ustráchanom polčase nabrali odvahu. Nezaslúžili sme si prehrať, vravel Stojkovič

Jediný gól zápasu inkasovali v 13. minúte od Judea Bellinghama, no finalistovi predošlých ME vzdorovali a najmä v druhom polčase ho donútili k defenzívnejšej hre.

Fotogaléria zo zápasu Srbsko - Anglicko na EURO 2024 (skupina C)

Angličania predviedli v prvom polčase viacero ofenzívnych akcií, v ktorých sa dostali aj ku zakončeniu, no chýbala im presnosť.

V druhom polčase sme si trochu vytrpeli, ale udržali sme čisté konto a keď to dokážete, tak vám na víťazstvo stačí aj jeden gól. Celkovo sme s týmto výkonom spokojní," konštatoval Bellingham.

Srbi vstúpili do ME po tom, čo v generálke zdolali Švédov presvedčivo 3:0. Za uplynulý rok pravidelne striedajú víťazstvá s prehrami, no proti Anglicku mysleli na úspech.

"V prvom polčase to bolo pre nás veľmi ťažké, pretože sme mali príliš veľký rešpekt. Zaslúžia si ho, pretože sú veľmi silný tím a ich výsledky hovoria za seba, ale v druhom polčase sme videli, že sme mohli hrať celý zápas odvážnejšie a aj skórovať," uviedol srbský útočník Dušan Vlahovič pre uefa.com.