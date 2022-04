Minister športu mu odporúčal odchod. Salah však chce zostať v Liverpoole

BRATISLAVA. Egyptský útočník Mohamed Salah pred akoukoľvek inou možnosťou preferuje predĺženie spolupráce s anglickým futbalovým klubom Liverpool FC. Vyhlásil to egyptský minister športu Ašraf Sobhi.

Dvadsaťdeväťročný zakončovateľ má s klubom zmluvu do leta 2023, no už dlhší čas kolujú chýry o tom, že z Anfieldu odíde inam. Aj Sobhi mu údajne odporučil odchod do iného tímu, no skúsený útočník mu odpovedal, že by rád zostal.

"Odporučil som mu, aby jeho púť pokračovala v inom klube ako v Liverpool FC, ale jeho smerovanie je iné, chce predĺžiť zmluvu," cituje Ašrafa Sobhiho web BBC.com. Salah je s 20 gólmi v 28 dueloch najlepším strelcom aktuálnej sezóny Premier League.