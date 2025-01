Arsenal akútne hľadá útočníka. Rady od hráčov sú cennejšie ako štatistiky, hovorí Arteta

LONDÝN. Tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu Arsenal z Londýna priznal, že s vlastnými hráčmi konzultuje príchod prípadných nováčikov do mužstva.

"The Gunners" by do konca prestupového obdobia chceli do mužstva získať kvalitného útočníka.

Dôvodom sú vážne zranenia Gabriela Jesusa či Bukaya Saku, čo by mohlo ohroziť ambíciu Arsenalu stíhať FC Liverpool na čele tabuľky Premier League.