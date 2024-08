ONLINE: FC Midtjylland - ŠK Slovan Bratislava dnes LIVE, play-off Ligy majstrov (1. zápas)

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia na prvý duel play-off Ligy majstrov na pôde dánskeho šampióna FC Midtjylland. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.



Tréner Slovana, Vladimír Weiss st. o súperovi povedal: "Midtjylland je spolu s Lille najsilnejším súperom, akému sme doteraz čelili. Je to dobrý klub s výbornou akadémiou, má krásny štadión, výber moderných futbalistov a dobré mužstvo. Myslím si, že aj my máme dobrý tím, a začína sa od 0:0. Musíme hrať rozumne, aby sme mali šancu do odvety."



Midtjylland vyradil v treťom predkole maďarský Ferencváros, keď doma vyhral 2:0 a vonku remizoval 1:1. Na dnešný zápas sa naladil víťazne, v domácej lige zdolal Lyngby 2:1.



Takým istým výsledkom zdolali Slovanisti cez víkend Košice, podobné skóre by určite brali aj dnes. Za Slovan určite nenastúpi zranený Lukáš Pauschek, no pomôcť už môže aj najnovšia posiala, útočník Idjessi Metsoko, ktorý prišiel z Plzne.



Zaujímavá je bilancia Slovana v doterajších troch predkolách Ligy majstrov, belasí v šiestich zápasoch ani raz neprehrali, štyrikrát vyhrali a dvakrát remizovali.