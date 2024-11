Žilina bola v Michalovciach zrelá na uterák. Ščasný: Postúpili sme s veľkým šťastím

MICHALOVCE. Žilinskí futbalisti sa v tomto týždni presťahovali na východ. Od utorka si rozložili hlavný stan v Košiciach. Dôvodom je žreb pohára, ktorý ich v osemfinále poslal do Michaloviec štyri dni pred ligovým zápasom na ihrisku toho istého súpera. Prvý cieľ michalovskej misie Žilinčania splnili a postúpili do jarného pohárového štvrťfinále. Ale s veľkým šťastím až po penaltovom rozstrele, keď sa v riadnom hracom čase zrodila remíza 1:1. „Chlapci odohrali perfektný prvý polčas, ale v celom zápase hrali dobre. Videli sme veľmi kvalitný futbal, k čomu prispela aj Žilina. Mne sa zápas páčil. Futbal sa hrá na góly. My sme sa do šancí dostávali, čo je pozitívne, ale chýbala nám chladnokrvnosť. So silnými súpermi práve to rozhoduje zápasy.

Musíte premeniť svoje šance a pracovať s tým, že efektivita je najdôležitejšia,“ pochválil napriek vypadnutiu svojich zverencov tréner Anton Šoltis narážajúc na množstvo gólových príležitostí, ktoré si domáci vypracovali.

Michalovčania už v prvej štvrťhodine zahodili tri tutovky, keď hostí podržal brankár Jakub Badžgoň. Dvakrát vychytal ešte len 17-ročného útočníka Adama Žuleviča a poradil si aj so strelou Adekundeho Issu. Do vedenia išli napokon Žilinčania, keď Dávid Ďuriš v úvode druhého polčasu poslal po rohu a odrazenej lopte volejom z hranice šestnástky skákajúcu loptu, ktorá zapadla do siete. Michalovce aj ďalej išli za vyrovnaním a napokon sa ho osem minút pred koncom dočkali, keď po peknej akcii dorážal loptu do bránky Žiliny Alexandros Kyziridis. Hviezdou zápas brankár Badžgoň Z desiatich exekútorov v penaltovom rozstrele najprv domáci brankár Muhamad Sahinovič vychytal v druhej sérii Patrika Iľka, v tretej sa stav vyrovnal, keď Stanislav Danko prekopol bránku a napokon o všetkom rozhodol desiaty pokutový kop, pri ktorom chytil žilinský brankár Badžgoň pokus Tornikeho Dzodzenitseho. VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Žilina

„Včera sme si každý na tréningu jednu penaltu vyskúšali a dnes išli kopať tí, ktorí si najviac verili. Každému sa stane, že nepremení a tým, ktorí nedali, to určite nevyčítame. Určite je to trochu sklamanie. Hrali sme dobre, išli sme za gólmi a mohli sme zápas aj vyhrať. Ale viackrát ich podržal brankár a mali aj kus šťastia,“ poznamenal Marcin.

Výkon brankára Badžgoňa vyzdvihol aj žilinský kapitán Dávid Ďuriš: „Veľmi ťažký zápas najmä v prvom polčase, kde sme to dobre nezvládali v pressingu a vznikali z toho nebezpečné šance súpera. Môžeme ďakovať nášmu brankárovi, že sme neinkasovali. Veď len v prvom polčase chytil minimálne tri obrovské šance súpera. Aj preto som veril, že aj v rozstrele niečo chytí.“ Šoltís možno bude špehovať Tréner hostí Michal Ščasný priznal, že Žilina postúpila s veľkým šťastím. „Bez toho, aby som nejako degradoval našich chalanov, musím na rovinu povedať, že sme postúpili s veľkým šťastím. Lebo Michalovce boli od prvej minúty lepšie, mali gólové šance a pokojne sme mohli po polčase prehrávať 0:3. Ale podržal nás Badžgi.“ VIDEO: Jakub Badžgoň hodnotí zápas

Žilinčania už druhý týždeň po sebe hrajú v priebehu pár dní dva zápasy proti rovnakému súperovi. Minulý týždeň s Ružomberkom najprv zvládli domácu dohrávku a v riadnom ligovom kole prehrali najtesnejším rozdielom. Tento týždeň v Michalovciach v pohári postúpili po penaltách a v sobotu by si radi zo Zemplína odviezli tri body. „Aj v sobotu to bude rovnako nepríjemný súper, ktorý má výborných hráčov. Nie je to ideálne takto rýchlo za sebou sa stretnúť s rovnakým súperom. Ale bude to ligový zápas. Aj Michalovciam, aj nám ide o veľa a budeme chcieť zvíťaziť. Očakávam, že to bude zas otvorený a zaujímavý futbal pre ľudí,“ verí tréner Ščasný