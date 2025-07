Víťazstvo sme si zaslúžili, tešil sa Gašparík. Jeho debut sledovali plné tribúny

Vstup jeho zverencov do druhého polčasu však nebol ideálny.

„Nebolo to podľa mojich predstáv. Iba sme držali loptu, potom sme po strate mohli inkasovať. Mali sme šance aj na tretí gól, no ako to býva v podobných zápasoch, ak svoje šance nepremeníte, tak väčšinou inkasujete.

Boli sme ale o troška lepší ako súper, víťazstvo sme si zaslúžili,“ povedal bývalý kouč Spartaka Trnava.

Górnik sa najbližšie predstaví v ligovom stretnutí na pôde Piastu Gliwice v sobotu 26. júla.