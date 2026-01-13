Je to oficiálne. Dočasným trénerom Manchestru United sa stal bývalý hráč

Michael Carrick sa stal oficiálne dočasným trénerom futbalistov Manchestru United. Anglický klub povedie do konca sezóny.
Bývalý stredopoliar „červených diablov“ už v pozícii dočasného kouča bol v sezóne 2021/22, keď viedol mužstvo z Old Traffordu v troch dueloch po odvolaní Nóra Ole Gunnara Solskjaera.
Carrick má za sebou už aj jedno plnohodnotné pôsobenie vo funkcii hlavného kormidelníka.
Na lavičku druholigového FC Middlesbrough sa prvýkrát posadil v októbri 2022 a skončil v júni 2025. United rokovali tiež o návrate Solskjaera.
„Viesť Manchester United je pre mňa veľká česť," uviedol pre britské médiá 44-ročný Carrick, ktorý absolvuje premiéru v sobotu proti mestskému rivalovi Manchestru City.
Na lavičke skončil po 14 mesiacoch Portugalčan Ruben Amorim, dočasne ho nahradil Škót Darren Fletcher.
Ten viedol mužstvo pri ligovej remíze 2:2 s FC Burnley a ManUtd počas jeho prítomnosti vypadli z FA Cupu po prehre nad Brightonom (1:2).
Vypadnutie z oboch domácich pohárových súťaží a absencia v pohárovej Európe znamená, že ManUtd odohrá v tomto ročníku iba 40 zápasov, čo je najnižší počet od sezóny 1914/15.