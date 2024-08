V centre dolného Liptova budeme sledovať play-off Konferenčnej ligy UEFA medzi Ružomberkom a FC Noah, kde spoznáme postupujúceho do hlavnej fázy tejto súťaže.



Hostia z arménskeho klubu FC Noah nie sú pre slovenského fanúšika veľmi známym súperom, keďže svoju históriu píšu len od roku 2017 a ich prvé dve vystúpenia v pohárovej Európe mali krátke trvanie. Tentokrát sa im ale podaril sympatický kúsok, keďže prešli cez tímy Shkendija (Severné Macedónsko), Sliema Weanderers (Malta) a aj cez favorizovaný AEK Atény (Grécko). Navyše z prvého vzájomného súboja s Ružomberkom si priviezli vedenie 3:0 a tak sú veľmi blízko k historicky prvému postupu do skupiny. Pred odvetou sa navyše naladil výhrou v domácej súťaži nad FC BKMA Jerevan 2:1.



Ani domáci Ružomberok zatiaľ ešte nehral skupinovú fázu žiadnej súťaže v pohárovej Európe a tak, rovnako ako jeho súper, stojí pred veľkou výzvou. Liptáci odštartovali súčasnú púť v Európskej lige, kde prešli cez FC Tobol Kostanaj (Kazachstan), následne síce s Trabzonsporom (Turecko) podali dva sympatické výkony, no doplatili na nepremieňanie šancí a tak viedli ich kroky do Konferenčnej ligy UEFA, kde sa v treťom predkole postarali o senzáciu, keď vyradili HNK Hajduk Split (Chorvátsko). Následne však museli rýchlo odohrať duel v Arménsku. V tomto súboji sa naplno prejavil na nahustený program a najmä aktuálny zlý zdravotný stav viacerých opôr, keď prehrali s FC Noah 0:3 a pred odvetou si výrazne skomplikovali šance na postup. Počas víkendu v Niké lige remizovali s Michalovcami 2:2.