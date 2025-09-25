VIDEO: Messi pokračuje v dominancii. Dvomi gólmi zariadil Miami účasť v play-off

S 24 gólmi figuruje na čele tabuľky strelcov.

NEW YORK. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa dvoma gólmi a asistenciou podpísal pod triumf Interu Miami na pôde New Yorku City 4:0.

Jeho mužstvo zvíťazilo v treťom zápase zámorskej MLS za sebou a päť kôl pred koncom základnej časti si zaistilo miestenku v play off.

Hviezdny Argentínčan sa nepodieľal len na zásahu Luisa Suareza z pokutového kopu. Jeho bývalý spoluhráč z FC Barcelona sa vrátil po trojzápasovom dištanci za opľutie jedného z funkcionárov Seattlu po prehre vo finále Leagues Cupu.

S 24 gólmi figuruje Messi na čele tabuľky strelcov, na konte má o dva presné zásahy viac ako druhý Denis Bouanga z Los Angeles.

VIDEO: Zostrih zápasu New York City - Inter Miami

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty zaznamenal dva góly a asistenciu aj v predchádzajúcom stretnutí s DC United, v ktorom Miami triumfovalo 3:2.

Celkovo sa stal len štvrtým hráčom v histórii súťaže, ktorý strelil viac než jeden gól aspoň v ôsmich zápasoch v jedinej sezóne.

Inter má po 29 dueloch na konte 55 bodov a v tabuľke Východnej konferencie mu patrí tretia pozícia. Informácie priniesla agentúra AP.

