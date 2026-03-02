Americký futbalista strávi v Turíne celú dekádu. S Juventusom sa dohodol na predĺžení spolupráce

Weston McKennie v drese Juventus FC. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. mar 2026 o 21:58
V pondelok podpísal so „starou dámou“ nový kontrakt, ktorý vyprší v roku 2030.

V pondelok podpísal so „starou dámou“ nový kontrakt, ktorý vyprší v roku 2030, teda desať rokov po príchode 27-ročného stredopoliara do talianskeho klubu.

Podľa denníka Gazzetta dello Sport si McKennie finančne polepší, jeho plat stúpne o 2,5 mil. eur na 4 milióny eur za sezónu. Reprezentant USA odohral za Juventus celkovo 220 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 26 gólov a pridal rovnaký počet asistencií.

Od príchodu trénera Luciana Spallettiho na lavičku turínskeho klubu v októbri 2025 dal osem gólov - najviac spomedzi hráčov „Juve“. Informáciu priniesla agentúra AP.

