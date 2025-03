Stane sa legendou? Ancelotti si praje, aby Mbappé v Reale dokázal to, čo Ronaldo

MADRID.Francúzsky útočník Kylian Mbappé má schopnosti stať sa legendou španielskeho futbalového klubu Real Madrid podobne ako Cristiano Ronaldo. V pondelok to vyhlásil tréner "bieleho baletu" Madrid Carlo Ancelotti.

Francúz, ktorý obdivoval skúseného Portugalčana počas svojho dospievania, po príchode z Paríža Saint-Germain vlani v lete s 33 gólmi už vyrovnal rekord CR7 v prvej sezóne na Štadióna Santiaga Bernabéua.

"Pre Mbappého si prajem, aby v Reale Madrid dokázal to, čo Cristiano Ronaldo. A myslím si, že to môže dosiahnuť. To znamená, že bude legendou v Reale Madrid, ako je Cristiano Ronaldo," povedal Ancelotti na tlačovej konferencii.